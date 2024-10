Procura Torino chiede 10 anni per padre che abusò della figlia 13enne mettendola incinta (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Procura di Torino ha chiesto dieci anni di carcere per abusi sessuali sulla figlia per un uomo di 45 anni, filippino, accusato di avere violentato la ragazzina, che all'epoca dei fatti, nel luglio dello scorso anno, aveva 13 anni. La ragazzina, rimasta incinta, era ricoverata all'ospedale ginecologico Sant'Anna nel capoluogo piemontese quando era stata ancora una volta violentata dal padre. Le violenze erano state immmortalate da una telecamera nascosta, installata dagli investigatori, che ha permesso di fare luce sugli abusi e sulla paternità del bambino. Maltrattamenti anche sugli altri figli e sulla moglie A dare notizia della richiesta di condanna il Corriere della sera, che ricorda come la 13enne avesse fornito inizialmente risposte evasive sull'identità di chi fosse il padre del bimbo che portava in grembo. Tg24.sky.it - Procura Torino chiede 10 anni per padre che abusò della figlia 13enne mettendola incinta Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladiha chiesto diecidi carcere per abusi sessuali sullaper un uomo di 45, filippino, accusato di avere violentato la ragazzina, che all'epoca dei fatti, nel luglio dello scorso anno, aveva 13. La ragazzina, rimasta, era ricoverata all'ospedale ginecologico Sant'Anna nel capoluogo piemontese quando era stata ancora una volta violentata dal. Le violenze erano state immmortalate da una telecamera nascosta, installata dagli investigatori, che ha permesso di fare luce sugli abusi e sulla paternità del bambino. Maltrattamenti anche sugli altri figli e sulla moglie A dare notiziarichiesta di condanna il Corrieresera, che ricorda come laavesse fornito inizialmente risposte evasive sull'identità di chi fosse ildel bimbo che portava in grembo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detenuto di 30 anni muore in carcere a Lodi - la Procura dispone l’autopsia - La Procura di Lodi ha disposto l'autopsia sul corpo del 30enne deceduto tra il 7 e l'8 ottobre in una cella del carcere cittadino. Un primo esame avrebbe escluso la possibilità di una morte violenta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Morto a 20 anni sull'asfalto dissestato per le radici dei pini : la Procura apre l'inchiesta e il Comune impone il limite di 30 km all'ora - Sono state le radici dei pini di viale Caduti di via Fani a causare l?incidente delle prime ore del 15 settembre in cui ha perso la vita, a 20 anni, Mirko Conserva? Oppure il ragazzo non... (Quotidianodipuglia.it)

A pochi giorni dal suo nuovo incarico a Napoli - omaggio del Procuratore Policastro al Volontariato sannita - ” Il Procuratore capo della Repubblica Aldo Policastro, ha incontrato questo pomeriggio, presso la sede del Cesvob al viale Mellusi, le Associazioni del Volontariato presenti sul territorio per parlare di legalità ma anche per salutare dopo 8 anni di lavoro in città, mentre si appresta ad assumere il ruolo di nuovo Procuratore generale della corte di Appello di Napoli dal prossimo 21 ottobre. (Anteprima24.it)