PlayStation 5 Pro disponibile su Amazon (Di giovedì 10 ottobre 2024) La nuova PlayStation 5 Pro è ora disponibile su Amazon. Sul noto sito di shopping online sono, infatti, stati aperti i preordini della nuova console di Sony, con la disponibilità effettiva prevista per il 7 novembre. Console acquistabile al prezzo di 799 euro.

