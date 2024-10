Danielebartocciblog.it - Pisa Sporting Club: per gli Inzaghi Boys la forza di Serenis

(Di giovedì 10 ottobre 2024)fa sul serio. In occasione della giornata mondiale della salute mentale, piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato, diventa il primo official mental health partner del mondo del calcio italiano. Il tutto grazie alla partnership sottoscritta con il, allenato dall’ex Campione del Mondo e attaccante di Juventus e Milan Filippo. Per merito di tale innovativa sinergia, i calciatori nerazzurri avranno a disposizione sedute di psicoterapia e coaching con un pool di terapeuti specializzati di. La mission primaria è quella di sensibilizzare sul fondamentale contributo del calcio a favore della salute mentale. Ma anche far luce sull’importanza del benessere mentale degli atleti, al pari di quello fisico, per massimizzare le performance nello sport e nella vita di tutti i giorni.