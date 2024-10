Piogge in diradamento in Veneto, ma la piena dell'Adige rimane sotto osservazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalla serata di giovedì 10 ottobre sono previste precipitazioni in ulteriore diradamento in Veneto, salvo possibilità di qualche locale fenomeno anche a carattere di rovescio/temporale sulla pianura nord-orientale. Venti in rotazione da nord-est sulla costa e pianura limitrofa. Per venerdì 11 Veronasera.it - Piogge in diradamento in Veneto, ma la piena dell'Adige rimane sotto osservazione Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalla serata di giovedì 10 ottobre sono previste precipitazioni in ulteriorein, salvo possibilità di qualche locale fenomeno anche a carattere di rovescio/temporale sulla pianura nord-orientale. Venti in rotazione da nord-est sulla costa e pianura limitrofa. Per venerdì 11

