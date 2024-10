Pergusa l’auto sbanda e prende fuoco | morto studente di 24 anni salve altre 2 persone

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giovane è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Con lui c’eranodue, che sono state salvate. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri, 9 ottobre, a, in provincia di Enna, dove un’auto èta e si è incendiata. La vittima si chiamava Ugo Vinci, unodi Medicina di 24che non è riuscito a liberarsi, morendo carbonizzato nell’abitacolo. La dinamica dell’incidentesulla quale viaggiava si è ribaltata urtando contro la recinzione deldromo e si è incendiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del, i carabinieri e i medici del 118. Vinci era seduto sul sedile posteriore. Nelc’eranodue, che sono state salvate. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.