Nuovo cambio nella giunta Palumbo: esce Morreale entra Cassaro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo cambio all'interno della giunta del sindaco di Favara Antonio Palumbo. Dopo le dimissioni per motivi di salute del vicesindaco Antonio Liotta è adesso l’assessore ai servizi sociali Antonella Morreale ad aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a causa di impegni lavorativi Agrigentonotizie.it - Nuovo cambio nella giunta Palumbo: esce Morreale entra Cassaro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)all'interno delladel sindaco di Favara Antonio. Dopo le dimissioni per motivi di salute del vicesindaco Antonio Liotta è adesso l’assessore ai servizi sociali Antoad aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a causa di impegni lavorativi

