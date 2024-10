Nina Rima il racconto choc | Mi ha violentata a 15 anni Quei minuti durano anni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “La mia ultima storia. La storia di una donna che non ha più paura”. Cosìsui social. Non si nasconde l’influencer e reagisce con determinazione al dramma che ha vissuto anche per cercare di confortare e infondere fiducia alle donne vittime dello stesso crimine. Perché la 24enne milanese pdell’incidente in cui ha perso una gamba in un incidente stradale in cui èsta coinvolta, Ventimiglia, quando aveva 17, ha subito un altro, profondissimo trauma. “Era un uomo di 40, mezzo spacciatore e mezzo deejay. Mi disse che quando si faceva, gli veniva voglia. Che dovevo lasciarmi andare. L’ho respinto, mi ha inseguito. L’ho scampata per un po’ finché non mi sono ritrovata con le spalle al muro, senza più spazio per scappare”, rivela in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Aveva 15quando è stata stuprata.