Mozzarella di Bufala Campana Dop al via la scuola di formazione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalladidel Consorzio di Tutela delladiDop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che consente di ottenere la qualifica di “Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie”. Solo 20 i posti a disposizione per un’iniziativa che rappresenta una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera delladiDop. Info e iscrizioni sul sito dedicato. Il progetto prevede 250 ore di. Le lezioni sono divise in una prima fase di teoria, a cui seguirà il periodo di pratica in laboratorio e infine lo stage nei caseifici.