Milano-Meda allagata, veicolo in fiamme sulla Comasina, traffico in tilt verso Milano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano-Meda allagata e Comasina fortemente rallentata per l’incendio di un’autovettura a Novate Milanese. Situazione complicata per i pendolari in auto diretti questa mattina a Milano, dove la pioggia continua a scendere copiosa dalle 3. La Milano-Meda si presenta come un fiume nella zona di Cormano, dove i veicoli sono costretti a procedere molto lentamente per Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)fortemente rallentata per l’incendio di un’autovettura a Novate Milanese. Situazione complicata per i pendolari in auto diretti questa mattina a, dove la pioggia continua a scendere copiosa dalle 3. Lasi presenta come un fiume nella zona di Cormano, dove i veicoli sono costretti a procedere molto lentamente per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi controlli sui ponti della Milano-Meda : settimana di ispezioni a Paderno Dugnano - ecco il calendario delle chiusure - Gli ultimi controlli da parte di Città Metropolitana erano stati effettuati a inizio settembre sui ponti della Milano-Meda in Brianza. Come nel caso di Incirano, ci saranno due giornate di chiusura degli svincoli. Per questo verrà chiuso lo svincolo di ingresso e uscita in direzione di Milano. Il traffico proveniente da Nord, come ad esempio da Nova Milanese, verrà deviato sulla viabilità interna ... (Ilgiorno.it)

Milano-Meda - settimana di passione. I ponti finiscono sotto i ferri. Deviazioni e disagi per i pendolari - Questo è il ponte che tre anni fa era stato interessato da distacco di calcinacci con chiusura degli svincoli per diverse settimane. . Per entrambi i manufatti la Città Metropolitana interverrà per la loro messa in sicurezza. Per questo verrà chiuso lo svincolo di ingresso e uscita in direzione di Milano. (Ilgiorno.it)

Milano-Meda - controlli e manutenzione sui ponti : strade chiuse e traffico deviato - In particolare, le operazioni di verifica strutturale riguarderanno quelli di Incirano e Palazzolo (uscite 5 e 6) per quattro giorni di lavori. Per entrambi i manufatti la Città Metropolitana interverrà per la loro messa in sicurezza, grazie a un cofinanziamento regionale e metropolitano. Gli automobilisti provenienti da Nord dovranno uscire e proseguire su viabilità comunale per rientrare in ... (Ilgiorno.it)