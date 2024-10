Lapresse.it - Migranti, Johansson: “-40% arrivi irregolari, +18% rimpatri nel 2024”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva, al suo arrivo al Consiglio Interni a Lussemburgo, ha rilasciato alcuni dati riguardanti l’immigrazione. “In questi cinque anni abbiamo ottenuto molto, ma ovviamente c’è ancora molto da fare per combattere i gruppi criminali organizzati che si stanno infiltrando nella nostra società, e rappresentano una grande minaccia per la nostra società come il terrorismo“, le parole di. “Abbiamo anche raggiunto una decisione storica sul Patto Migrazione e asilo, e ora le cifre stanno scendendo. Abbiamo il 40% in meno di. Istanno aumentando del 18% finora quest’anno. Quindi le cose stanno andando nella giusta direzione. Ma ovviamente anche l’attuazione del Patto è ora molto importante”.