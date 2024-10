Meteo, ultime ore di maltempo in Toscana. Poi cambia tutto: torna l’anticiclone africano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – La perturbazione che sta interessando la Toscana, e il resto della Penisola, in queste ore è destinata a lasciare spazio a un miglioramento già dal tardo pomeriggio di oggi, 10 ottobre. A dirlo sono i Meteorologi del Lamma. Il miglioramento proseguirà anche durante il fine settimana, “che si preannuncia discreto, sebbene non completamente soleggiato”. Le temperature rimarranno miti per il periodo, con minime attese intorno ai 10 gradi, o leggermente inferiori nelle vallate interne, e massime che si attesteranno tra i 22 e i 23 gradi; un lieve rialzo rispetto ai 20-21 gradi attuali. Nonostante il miglioramento, il fine settimana non sarà completamente sereno: Lamma prevede infatti nebbie e nubi basse. Lanazione.it - Meteo, ultime ore di maltempo in Toscana. Poi cambia tutto: torna l’anticiclone africano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – La perturbazione che sta interessando la, e il resto della Penisola, in queste ore è destinata a lasciare spazio a un miglioramento già dal tardo pomeriggio di oggi, 10 ottobre. A dirlo sono irologi del Lamma. Il miglioramento proseguirà anche durante il fine settimana, “che si preannuncia discreto, sebbene non completamente soleggiato”. Le temperature rimarranno miti per il periodo, con minime attese intorno ai 10 gradi, o leggermente inferiori nelle vallate interne, e massime che si attesteranno tra i 22 e i 23 gradi; un lieve rialzo rispetto ai 20-21 gradi attuali. Nonostante il miglioramento, il fine settimana non sarà completamente sereno: Lamma prevede infatti nebbie e nubi basse.

