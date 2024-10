Meloni riceve Zelensky a Villa Pamphilj, a Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 E' iniziato a Roma, a Villa Doria Pamphilj, l'incontro tra la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Al centro dell'incontro l'illustrazione del "Piano della vittoria" che in questi giorni il capo dello Stato ucraino sta presentando agli alleati europei. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni riceve Zelensky a Villa Pamphilj, a Roma Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 10 ottobre 2024 E' iniziato a, aDoria, l'incontro tra la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Al centro dell'incontro l'illustrazione del "Piano della vittoria" che in questi giorni il capo dello Stato ucraino sta presentando agli alleati europei. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

