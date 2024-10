Masters 1000 Shanghai 2024, niente Sinner-Alcaraz in semifinale: Machac elimina lo spagnolo e sfida Jannik (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà Tomas Machac ad affrontare Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Il ceco, numero 33 al mondo, batte a sorpresa in due set 7-6(5) 7-5 Carlos Alcaraz e cancella la possibilità dell’ennesimo duello tra il fuoriclasse spagnolo e il numero 1 al mondo. Per Machac sarà il secondo incrocio con Jannik, che lo aveva battuto in due set a Miami. Proprio in quel torneo il ceco aveva battuto un altro top 10, Andrey Rublev, allora numero 6. E a Ginevra, dove ha raggiunto la finale, riuscì a superare Novak Djokovic. Ora in Cina il 23enne dimostra di averci preso gusto. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita in cui Machac sembra un po’ contratto, forse intimorito dall’avversario e dall’importanza della partita. Nonostante qualche sbavatura però il ceco riesce a salvare le palle break concesse e a tenere i suoi turni di servizio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà Tomasad affrontareinaldi. Il ceco, numero 33 al mondo, batte a sorpresa in due set 7-6(5) 7-5 Carlose cancella la possibilità dell’ennesimo duello tra il fuoriclassee il numero 1 al mondo. Persarà il secondo incrocio con, che lo aveva battuto in due set a Miami. Proprio in quel torneo il ceco aveva battuto un altro top 10, Andrey Rublev, allora numero 6. E a Ginevra, dove ha raggiunto la finale, riuscì a superare Novak Djokovic. Ora in Cina il 23enne dimostra di averci preso gusto. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita in cuisembra un po’ contratto, forse intimorito dall’avversario e dall’importanza della partita. Nonostante qualche sbavatura però il ceco riesce a salvare le palle break concesse e a tenere i suoi turni di servizio.

