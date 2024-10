Lukaku: «Tutti sanno la mia relazione con Conte. Scudetto? Stiamo calmi» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Romelu Lukaku ha descritto il suo rapporto speciale con Antonio Conte e indicato quello che si attende dal prosieguo della Serie A. IL RAPPORTO – Romelu Lukaku ha rilasciato al TG1 un’intervista sul suo periodo iniziale al Napoli e sul legame che intrattiene con il tecnico dei partenopei Antonio Conte. A proposito di quest’ultimo, le sue parole sono emblematiche di una realtà nota a Tutti: «Ognuno conosce la relazione che ho con lui. Abbiamo avuto importanti esperienze insieme». Lukaku sulla Serie A e il percorso del Napoli LA PRUDENZA – Lukaku ha poi proseguito sottolineando la competitività del calcio italiano e l’attenzione con cui bisogna affrontare il prosieguo della stagione. In particolare, il belga ha posto l’accento sull’esigenza di essere prudenti rispetto all’obiettivo del Napoli per quest’annata: «Ho giocato in Premier League, ma la Serie A sta tornando. Inter-news.it - Lukaku: «Tutti sanno la mia relazione con Conte. Scudetto? Stiamo calmi» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Romeluha descritto il suo rapporto speciale con Antonioe indicato quello che si attende dal prosieguo della Serie A. IL RAPPORTO – Romeluha rilasciato al TG1 un’intervista sul suo periodo iniziale al Napoli e sul legame che intrattiene con il tecnico dei partenopei Antonio. A proposito di quest’ultimo, le sue parole sono emblematiche di una realtà nota a: «Ognuno conosce lache ho con lui. Abbiamo avuto importanti esperienze insieme».sulla Serie A e il percorso del Napoli LA PRUDENZA –ha poi proseguito sottolineando la competitività del calcio italiano e l’attenzione con cui bisogna affrontare il prosieguo della stagione. In particolare, il belga ha posto l’accento sull’esigenza di essere prudenti rispetto all’obiettivo del Napoli per quest’annata: «Ho giocato in Premier League, ma la Serie A sta tornando.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radio Goal – Lukaku attaccante stratosferico quando è utilizzato da Conte. Bonny piace molto al Napoli - Ma Diego era davvero unico, una leggenda per questo sport. Non credo debba cambiare il regolamento, ma devono essere date delle direttive a cui tutti gli arbitri devono attenersi”. Chi lo prende fa un ottimo investimento vista l’età e le qualità. Kvaratskhelia? Lo vedo come esterno, quando ha spazio è devastante, ma quando si accentra è costretto a giocare spalle alla porta ed un po’ si perde. (Terzotemponapoli.com)

Lukaku - c’è l’annuncio ufficiale : Conte ha confermato tutto - . Domenico Tedesco si è soffermato sulla condizione fisica di Lukaku (LaPresse) spazionapoli. Anche mister Conte ha confermato tutto ciò e, quindi, non c’è assolutamente nessunissimo problema”. In serata, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un annuncio ufficiale su uno dei big del Napoli: Romelu Lukaku Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre con il ... (Spazionapoli.it)

Verso Italia Belgio - Tedesco : «Un giorno mi piacerebbe allenare in Serie A - in passato ci sono stati dei contatti. Lukaku? Un top player - con Conte…» - Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, in vista della sfida di Nations League di giovedì contro l’Italia Giovedì l’Italia scende in campo in Nations League contro il Belgio di Domenico Tedesco. Ct dei Diavoli Rossi nato nel nostro paese, ma cresciuto calcisticamente in Germania, il tecnico ha parlato della sfida, per lui speciale, […]. (Calcionews24.com)