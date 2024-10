Lucchese-US Sestri Levante (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Emergenza in difesa per Gorgone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nono turno di Serie C girone B e la Lucchese di Gorgone è impegnata in casa contro l’ US Sestri Levante di Scotto. La Pantera ha visto interrompere la sua serie di 5 risultati utili consecutivi a Perugia, dove i grifoni hanno avuto nettamente la meglio per quella che è la peggior sconfitta stagionale al primo vero scontro diretto contro una squadra di alta classifica. I liguri hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Lucchese-US Sestri Levante (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Emergenza in difesa per Gorgone Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nono turno di Serie C girone B e ladiè impegnata in casa contro l’ USdi Scotto. La Pantera ha visto interrompere la sua serie di 5 risultati utili consecutivi a Perugia, dove i grifoni hanno avuto nettamente la meglio per quella che è la peggior sconfitta stagionale al primo vero scontro diretto contro una squadra di alta classifica. I liguri hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lucchese - Il campionato dà i numeri. Tre successi in novant’anni. Mai un pareggio con il Sestri - Domenica si gioca anche un interessante Arezzo-Rimini, con il Cavallino amaranto che non conosce mezze misure: mai pareggi sinora. Sestri che, in trasferta, ha vinto a Legnago e a Piancastagnaio, con la Pianese; ha perso, invece, a Gubbio e a Pontedera. Infine, per le squadre del granducato, la Pianese, che adesso sarebbe salva, se la vedrà con il Carpi. (Sport.quotidiano.net)

Lucchese - La settimana di passione. Gasbarro salta il Sestri e Fedato si allontana - Questa è la situazione degli infortunati alla vigilia: Sabbione è out per un turno (oltretutto ha subìto un trauma da contusione che richiede alcuni giorni di fisioterapia); Gasbarro ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio: sono in corso accertamenti diagnostici per determinare l’entità dell’infortunio e stabilire il percorso terapeutico più adeguato, ma, ovviamente, è indisponibile per ... (Sport.quotidiano.net)