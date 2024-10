LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 85-85, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l’Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 85-85 38? – 2/2 di De Colo. Poi bella difesa di Belinelli, gran giocata di Shengelia e Cordinier va a schiacciare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l’Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F585-85 38? – 2/2 di De Colo. Poi bella difesa di Belinelli, gran giocata di Shengelia e Cordinier va a schiacciare.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Belinelli sale in cattedra - parità a -5? dalla sirena finale - Anche l’ASVEL Villeurbanne ha incassato una sconfitta nella prima giornata della regular season 2024-2025, con la squadra francese battuta sul campo neutro di Belgrado (Serbia) dal Maccabi Tel Aviv per 89-82. 25-15 Nando De Colo alza la parabola: due punti per l’esperto playmaker ex Fenerbahce Istanbul e CSKA Mosca. (Oasport.it)

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - The post LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. 68-63 24? – Importante tripla di Pajola allo scadere del possesso. 74-74 31? – 1/2 di Black, poi ancora una serie di rimbalzi offensivi dell’ASVEL. 57-49 19? – 1/2 di Shengelia. (Sportface.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 73-70 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Diouf protagonista del terzo quarto - -3 dei bolognesi dopo 30? - 19:43 Le V-nere cercano il primo successo stagionale in Eurolega dopo aver steccato al debutto la settimana scorsa contro l’Efes Istanbul (67-76) nonostante 16 punti di Isaia Cordinier e 12 di Tornike Shengelia, con Will Clyburn tenuto all’asciutto nel confronto con la sua ex squadra. 55-46 Isaia Cordinier da due: la Virtus rimane a galla! 55-44 A segno il libero aggiuntivo. (Oasport.it)