LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 48-37 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | padroni di casa a +11 dopo 15? bianconeri ancora in difficoltà

57-49 La Virtus Bologna torna a -8 ancora con Cordinier. 57-47 Neal Sako inarrestabile su assist di De Colo. 55-47 1/2 per Tornike Shengelia dalla lunetta. 55-46 Isaia Cordinier da due: la Virtus rimane a galla! 55-44 A segno il libero aggiuntivo. 54-44 Maledon con il fallo di Daniel Hackett! 52-44 Canestro difficilissimo di Will Clyburn dalla linea di fondo. 52-42 Tap-in di Neal Sako che cattura il rimbalzo offensivo: l'ASVEL ristabilisce il +10! 50-42 Appoggio di Ante Zizic: -8 Virtus! 50-40 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia. 50-39 Sako schiaccia a due mani: buona uscita dell'ASVEL dal minuto di sospensione. 48-39 Assist di Cordinier per Tornike Shengelia: mini-parziale di 4-0 delle V-nere, time-out Poupet. 48-37 2/2 per Isaia Cordinier ai liberi: 12 punti per l'ala transalpina e -11 Virtus.

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 57-47 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 42-34 11? – 2/2 per Pajola e Diouf. 3-3 20:02 – Ecco la palla a due, primo possesso ASVEL. Segue l’1/2 di Shengelia. 46-35 12? – Tripla di Morgan. . 19:50 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, al via tra pochi minuti. 32-22 7? – Rimbalzo offensivo e due punti per Sako per il vantaggio in doppia cifra dell’ASVEL, poi a segno anche ... (Sportface.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : pioggia di triple - +11 per i francesi dopo 10? - 35-27 RISPONDE SUBITO ALESSANDRO PAJOLA CON LA STESSA MONETA. 19:43 Le V-nere cercano il primo successo stagionale in Eurolega dopo aver steccato al debutto la settimana scorsa contro l’Efes Istanbul (67-76) nonostante 16 punti di Isaia Cordinier e 12 di Tornike Shengelia, con Will Clyburn tenuto all’asciutto nel confronto con la sua ex squadra. (Oasport.it)

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 38-27 9? – Lighty chiama da tre, Cordinier risponde. 13-8 2? – 0/2 dalla lunetta per l’ASVEL che però va forte a rimbalzo, poi Harrison trova un gran canestro da tre. 6-6 1? – Stoppata di Zizic, Clyburn dall’altra parte completa il gioco da tre. 32-22 7? – Rimbalzo offensivo e due punti per Sako per il vantaggio in doppia cifra dell’ASVEL, poi a segno anche Zizic e De Colo. (Sportface.it)