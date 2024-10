LIVE – Alcaraz-Machac, quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Machac, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). I due scenderanno in campo già sapendo chi ci sarà ad attendere in semifinale il vincitore di questa sfida. Alcaraz arriva da dodici vittorie consecutive in questo suo post-Us Open di altissimo LIVEllo. Machac prosegue la sua straordinaria crescita in questo 2024 che lo sta portando a un best ranking dopo l’altro grazie ai risultati raggiunti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali). COME SEGUIRE Alcaraz-Machac IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 LIVE Alcaraz-Machac (DIRETTA) 12. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi(cemento outdoor). I due scenderanno in campo già sapendo chi ci sarà ad attendere in semiil vincitore di questa sfida.arriva da dodici vittorie consecutive in questo suo post-Us Open di altissimollo.prosegue la sua straordinaria crescita in questoche lo sta portando a un best ranking dopo l’altro grazie ai risultati raggiunti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali). COME SEGUIREIN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5) 12.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 spazza via il russo e attende Alcaraz - 40 Sinner si confronta contro l’avversario che ha incrociato più volte in carriera, ben 14 con oggi. A-40 Prima vincente al centro. 43 Medvedev è ancora in vantaggio 7-6 nei precedenti. 9. E ora il n. 15-40 Palla corta di Sinner, contro-smorzata del russo e passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. (Oasport.it)

Carlos Alcaraz in fiducia a Shanghai : “Fisicamente mi sento bene - non mi ha sorpreso il livello di Wu” - So che non è nulla di personale o contro di me, è supporto al mio avversario. E poi, scherzando: “Chiaramente mi fa piacere non giocare con un altro cinese negli ottavi, così spero ci sia molta gente dalla mia parte nella prossima partita“. Ho un po’ male in qualche parte del corpo, ma a livelli normali per un tennista, bisogna conviverci. (Oasport.it)

LIVE Bellucci-Zverev - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : vittorie di Alcaraz e Sinner - il qualificato azzurro in campo dopo Djokovic - 30 proprio con il rientrante serbo ed il giovane americano. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Mattia Bellucci ed il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro dalla prossima settimana tornerà meritatamente nella top 100 e potrà affrontare senza patemi il finale di una buonissima stagione che lo ha visto protagonista sin ... (Oasport.it)