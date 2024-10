Unlimitednews.it - Leclerc “Monaco e Monza due sogni, voglio il Mondiale”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) TRENTO (ITALPRESS) – “Vincere ae aerano due dei miei, adessoconquistare ilil prima possibile con la Ferrari”. Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari intervenuto nel corso del Festival di Trento in merito ad un bilancio complessivo della sua stagione con la Rossa. “Una stagione difficile ma positiva – ha esordito il monegasco – Siamo cresciuti tanto, iniziando con una buona forma e con l’obiettivo di tornare a lottare per vincere. Lo abbiamo fatto in Australia con Sainz, ma anche acon il mio successo. Una stagione impegnativa, con tre settimane di pausa, nelle quali stiamo cercando di colmare il gap con McLaren e Red Bull, cosa che stiamo facendo ma per la quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. I miei 27 anni? Mi sento come il primo anno in Formula Uno, specialmente in termini di passione.