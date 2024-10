Giornalettismo.com - Le critiche di Internet Archive alla sentenza d’appello

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa è la vicenda giudiziaria tra le più importanti di quelle attualmente in atto. Perché si parla di quei riflessi del passato – relativamente non solamente all’ecosistema, ma ancheletteratura,musica e alle altre arti – applicati al presente e al futuro. Dopo la bocciatura del ricorso in appello presentato dadopo ladi primo grado, la questione del “fair use” nell’era del digitale assume dei contorni sempre più importanti e fondamentali per il diritto d’autore ai tempi del web. LEGGI ANCHE > Come sta andando la causa degli editori contro? Come abbiamo spiegato nel nostro precedente approfondimento, la biblioteca digitale ha perso anche in appello nella causa intentata dalle grandi case editrici, guidate da Hachette.