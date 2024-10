Lanterns: logo e sinossi ufficiale dalla serie tv DC Studios (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il casting della nuova serie tv Lanterns va avanti senza problemi, mentre da HBO arrivano anche i primi contenuti promozionali. Con Kyle Chandler e Aaron Pierre ingaggiati rispettivamente per gli iconici ruoli di Hal Jordan e John Stewart (questo il nostro ultimo aggiornamento), la nuova serie DC Studios inizia a farsi conoscere dai tanti appassionati. E’ infatti apparso in rete il primo poster (pare sia quello ufficiale), ma anche la sinossi ufficiale che conferme le precedenti indiscrezioni: “La serie segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti. Universalmovies.it - Lanterns: logo e sinossi ufficiale dalla serie tv DC Studios Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il casting della nuovatvva avanti senza problemi, mentre da HBO arrivano anche i primi contenuti promozionali. Con Kyle Chandler e Aaron Pierre ingaggiati rispettivamente per gli iconici ruoli di Hal Jordan e John Stewart (questo il nostro ultimo aggiornamento), la nuovaDCinizia a farsi conoscere dai tanti appassionati. E’ infatti apparso in rete il primo poster (pare sia quello), ma anche lache conferme le precedenti indiscrezioni: “Lasegue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lanterns : Aaron Pierre ottiene il ruolo di John Stewart nella serie - HBO ha scelto Aaron Pierre come interprete di John Stewart nella sua serie Lanterns, progetto realizzato in collaborazione con DC Studios. Aaron Pierre, secondo le indiscrezioni di Variety, avrebbe battuto la concorrenza di colleghi come Stephan James e Damson Idris per diventare protagonista di Lanterns. (Movieplayer.it)

Lanterns – Stephan James in lizza per interpretare John Stewart nella serie di Lanterne Verdi della HBO - “Siamo entusiasti di portare questo titolo fondamentale della DC alla HBO con Chris, Damon e Tom al timone”, hanno dichiarato i co-capi dei DC Studios Gunn e Peter Safran annunciando il via libera per la serie di otto episodi. “John Stewart e Hal Jordan sono due dei personaggi più avvincenti della DC e Lanterns li porta in vita in una storia poliziesca originale che è una parte fondamentale ... (Nerdpool.it)

Lanterns : il regista di Slow Horses per i primi due episodi della serie - ” Cinefilos. Si dice che siano a bordo anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly. Ha anche lavorato a Penny Dreadful di Showtime, The Mist di Spike TV, The Alienist, Snowpiercer di AMC e Black Mirror. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo. (Cinefilos.it)