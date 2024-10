La mamma di Angelina Mango compra i biglietti per il suo concerto: “Temevo andassero sold out” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La madre di Angelina Mango ha comprato i biglietti per andare a vedere il concerto della figlia: “Avevo paura che finissero e che tu non mi invitassi”, dice in un video postato dalla cantante. Fanpage.it - La mamma di Angelina Mango compra i biglietti per il suo concerto: “Temevo andassero sold out” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La madre dihato iper andare a vedere ildella figlia: “Avevo paura che finissero e che tu non mi invitassi”, dice in un video postato dalla cantante.

