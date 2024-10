Lanazione.it - La droga degli zombie. Agenti si fingono clienti nelle piazze di spaccio: "Nessun allarme Fentanyl"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Glidel Servizio centrale operativo si sono finiti. Insieme ai colleghi della squadra mobile, sono andatidi. Hanno comprato eroina, più volte dallo stesso venditore. Poi hanno consegnato lo stupefacente al gabinetto di polizia scientifica per farlo analizzare. Niente Fentalyn. Su uno, due, tre campioni. Su ogni singola dose acquistata da aprile a pochi giorni fa, non emergeva traccia dell’oppioide sintetico. Un vero e proprio killer che aveva fatto scattare l’quando ne era stata trovata traccia su un residuo di dose che un’assuntrice aveva consegnato agli operatori dell’unità dei strada di una cooperativa. Una dose "anomala", l’ha definita il procuratore capo Raffaele Cantone. Anomala in particolare per le percentuali di sostanza, il 50% di eroina pura, il 5% di frentanyl, il 30% di codeina, il 15% di diazepam.