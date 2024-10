Juventus, Giuntoli stregato dal gioiello olandese Hato: la strategia per convincere l’Ajax (Di giovedì 10 ottobre 2024) Farioli è l`uomo giusto nel posto giusto. L`entusiasmo e le idee del tecnico italiano hanno riportato l`Ajax ad avere un`identità più vicina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Farioli è l`uomo giusto nel posto giusto. L`entusiasmo e le idee del tecnico italiano hanno riportato l`Ajax ad avere un`identità più vicina

Spalletti : «Giusto che Inter - Juventus e Milan giochino tante gare!» - Squadre come Inter, Juventus, Milan hanno calciatori a disposizione per giocare più partite, poi il livello di qualità a volte è al di sotto di quello che dovrebbe essere. CALENDARIO FITTO – In conferenza stampa, Luciano Spalletti si è espresso sul discorso del giocare troppo: «Bisogna fare delle diversificazioni, non ci sono squadre attrezzate per giocare così tanto. (Inter-news.it)

Juventus - Thiago Motta pre Genoa : "Se non segnamo è giusto criticarci. Ecco perché gioca Rhoui. Danilo..." - L`allenatore della Juventus, Thiago Motta ha anticipato a Dazn la sfida contro il Genoa che verrà giocata al Ferraris di Marassi che però... (Calciomercato.com)

Sabatini : 'Vlahovic non è un problema. Motta non è l'uomo giusto per la Juventus? Stupidità mista a ignoranza' - Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra l`altro di Roma e Salernitana, a Libero ha parlato della situazione Dusan Vlahovic: `Non c`è nessun... (Calciomercato.com)