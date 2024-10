Italia-Belgio, bufera Pellegrini: è caos (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio messa a rischio da un intervento di Pellegrini che ha portato alla sua espulsione: è caos all’Olimpico. Lorenzo Pellegrini complica i piani di Luciano Spalletti: in Italia-Belgio si fa espellere per un intervento abbastanza incomprensibile. È scoppiato il caos allo Stadio Olimpico dopo che gli azzurri sono rimasti in 10 contro il Belgio. caos Pellegrini: è successo in Italia-Belgio (LaPresse) – Tvplay.itLuciano Spalletti si è molto arrabbiato in occasione del fallo commesso da Pellegrini, ma non con il singolo bensì con le scelte prese dalla squadra per la gestione: il CT urlava di buttarla lunga verso Retegui, Bastoni ha però deciso di darla corta e da lì è nata l’entrata brutta del giocatore che poi è stato punito con il cartellino rosso. L'articolo Italia-Belgio, bufera Pellegrini: è caos proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - Italia-Belgio, bufera Pellegrini: è caos Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)messa a rischio da un intervento diche ha portato alla sua espulsione: èall’Olimpico. Lorenzocomplica i piani di Luciano Spalletti: insi fa espellere per un intervento abbastanza incomprensibile. È scoppiato ilallo Stadio Olimpico dopo che gli azzurri sono rimasti in 10 contro il: è successo in(LaPresse) – Tvplay.itLuciano Spalletti si è molto arrabbiato in occasione del fallo commesso da, ma non con il singolo bensì con le scelte prese dalla squadra per la gestione: il CT urlava di buttarla lunga verso Retegui, Bastoni ha però deciso di darla corta e da lì è nata l’entrata brutta del giocatore che poi è stato punito con il cartellino rosso. L'articolo: èproviene da TvPlay.it.

