Italia-Arabia Saudita, rafforzare rapporti e creare Camera Commercio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – L’Arabia Saudita sta attraversando un’importante fase di sviluppo e modernizzazione e può avere un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del Medio Oriente. Grazie alla realizzazione del programma Vision 2030 rappresenta un’opportunità per le imprese Italiane, anche per le pmi. La presenza nel Paese della Camera di Commercio Italiana, che ancora non è stata aperta, potrebbe assicurare un rafforzamento dei rapporti commerciali e un utile supporto per l’avvio di iniziative di business. E’ quanto è emerso nel corso di un convegno promosso da Pilc (Public institutions legal consultants), associazione professionale di consulenza legale dedicata alla Pubblica amministrazione, che ha aperto anche una sede a Riad e a Dubai, e da Ms Desk Italy. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – L’sta attraversando un’importante fase di sviluppo e modernizzazione e può avere un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del Medio Oriente. Grazie alla realizzazione del programma Vision 2030 rappresenta un’opportunità per le impresene, anche per le pmi. La presenza nel Paese delladina, che ancora non è stata aperta, potrebbe assicurare un rafforzamento deicommerciali e un utile supporto per l’avvio di iniziative di business. E’ quanto è emerso nel corso di un convegno promosso da Pilc (Public institutions legal consultants), associazione professionale di consulenza legale dedicata alla Pubblica amministrazione, che ha aperto anche una sede a Riad e a Dubai, e da Ms Desk Italy.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita : quando gioca la Juventus e dove vederla in tv - La 37esima edizione si disputerà con la formula a quattro squadre, che. Ora è ufficiale: la Supercoppa Italiana si giocherà dal 2 al 6 gennaio 2025 a Riyadh, in Arabia Saudita. . . A disputarsi la coppa anche la Juventus, vincitrice dell'ultima Coppa Italia nella finale dello "show" di Max Allegri. (Torinotoday.it)

Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita : decise le date di semifinali e finale - Si parte con la prima semifinale tra Inter e Atalanta in programma nella serata di giovedì 2 gennaio, l’indomani, venerdì 3 gennaio, ecco la seconda semifinale tra Juventus e Milan, sempre in serata, la finalissima tra le due vincitrici è programmata per lunedì 6 gennaio. . La cornice degli incontri sarà l’innovativa Kingdom Arena, maxi impianto con copertura del tetto e innovativi sistemi. (Sportface.it)

Nasce SaudIta Association - obiettivo Camera Commercio italiana a Riad - L’Italia, ha ricordato la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, “è il secondo Paese per gli scambi commerciali con l’Arabia Saudita tra quelli europei e il nono a livello mondiale. Il mercato saudita si sta espandendo: è fondamentale il compito delle associazioni di categoria nel far comprendere le caratteristiche dei nostri prodotti di qualità ai buyer locali”. (Unlimitednews.it)