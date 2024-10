Inter, ‘ricaduta’ Barella: Inzaghi ha già incassato la risposta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolò Barella non vede l’ora di tornare in campo con l’Inter: un top club mondiale lo sogna, ma lui non ne vorrebbe sapere In questa Inter che ha perso il primo posto in favore del Napoli in questo scorcio iniziale di stagione, tra le anomalie ci sono stati senza dubbio i tanti gol subiti. Un fattore che i nerazzurri dovranno aggiustare senza dubbio, ma questo potrà avvenire anche con il ritorno di Nicolò Barella. Barella (LaPresse) – calciomercato.itIl centrocampista sardo è stata ed è invece l’altra differenza, perché da quasi 4 anni non saltava una partita per infortunio e ora è stato costretto a restare fuori per un mese. Certo, Frattesi è sostituto di grande livello e lo ha dimostrato, non a caso l’Inter ha comunque ottenuto i suoi risultati. Ma come ovvio Barella è uno che fa davvero la differenza in ogni aspetto del campo e Inzaghi non rinuncia mai a lui. Calciomercato.it - Inter, ‘ricaduta’ Barella: Inzaghi ha già incassato la risposta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolònon vede l’ora di tornare in campo con l’: un top club mondiale lo sogna, ma lui non ne vorrebbe sapere In questache ha perso il primo posto in favore del Napoli in questo scorcio iniziale di stagione, tra le anomalie ci sono stati senza dubbio i tanti gol subiti. Un fattore che i nerazzurri dovranno aggiustare senza dubbio, ma questo potrà avvenire anche con il ritorno di Nicolò(LaPresse) – calciomercato.itIl centrocampista sardo è stata ed è invece l’altra differenza, perché da quasi 4 anni non saltava una partita per infortunio e ora è stato costretto a restare fuori per un mese. Certo, Frattesi è sostituto di grande livello e lo ha dimostrato, non a caso l’ha comunque ottenuto i suoi risultati. Ma come ovvioè uno che fa davvero la differenza in ogni aspetto del campo enon rinuncia mai a lui.

Inter - ripresa degli allenamenti senza i Nazionali. Barella a lavoro - Questo consente a Inzaghi di mantenere ad Appiano un gruppo solido su cui continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato. Questi elementi saranno a disposizione dello staff tecnico per sessioni mirate di allenamento, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la condizione fisica durante la sosta. (Inter-news.it)

Barella spinge per il recupero. L’Inter spera in una data – SM - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Barella spinge per il recupero. INFORTUNIO – Una distrazione del retto femorale della coscia destra ha impedito a Nicolò Barella di giocare le ... (Inter-news.it)

Infortunio Barella - le condizioni del centrocampista dell’Inter - Il giocatore dell’Inter sta facendo tutto il possibile per recuperare dalla distrazione al retto femorale della coscia […]. Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista dell’Inter Appiano Gentile, è partito il conto alla rovescia per rivederlo in campo Barella rimasto a Milano causa infortunio, si sta allenando in solitaria ad Appiano Gentile mentre i suoi compagni sono impegnati con le ... (Calcionews24.com)