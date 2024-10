Indagini, tradimenti e bugie In Un posto al sole (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Indagini della polizia si allargano, e da Marina i sospetti passano su Lara. Ferri svela che è stata lei a fargli quei graffi sul volto, e la donna è costretta ad ammettere tutta la verità in commissariato. Ma quella più dolorosa è quella che Roberto confessa a Marina: è tornato a letto con Lara. Anche se solo per convincerla a testimoniare in suo favore al processo per l’affidamento del piccolo Tommy. Ma ora, ovviamente, Marina è affranta, delusa, e torna a mettere in discussione il loro matrimonio. Fronte Gimmy: il bambino è sempre più abbandonato dal padre, ormai preso dalle distrazioni di coppia. E nonostante gli avvertimenti del nonno, il ragazzo abbandona i compiti preso sempre più dalla nipotina di Valeria e altri passatempi. Ilfoglio.it - Indagini, tradimenti e bugie In Un posto al sole Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledella polizia si allargano, e da Marina i sospetti passano su Lara. Ferri svela che è stata lei a fargli quei graffi sul volto, e la donna è costretta ad ammettere tutta la verità in commissariato. Ma quella più dolorosa è quella che Roberto confessa a Marina: è tornato a letto con Lara. Anche se solo per convincerla a testimoniare in suo favore al processo per l’affidamento del piccolo Tommy. Ma ora, ovviamente, Marina è affranta, delusa, e torna a mettere in discussione il loro matrimonio. Fronte Gimmy: il bambino è sempre più abbandonato dal padre, ormai preso dalle distrazioni di coppia. E nonostante gli avvertimenti del nonno, il ragazzo abbandona i compiti preso sempre più dalla nipotina di Valeria e altri passatempi.

