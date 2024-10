In attesa della Serie A in streaming su DAZN: basket, volley e molto altro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questa stagione è ricca di appuntamenti imperdibili per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.Questa settimana, l'attenzione si concentra sulle sfide di Eurolega, con due delle protagoniste del basket italiano pronte a scendere in campo. Oggi alle 20:00, la Virtus Bologna affronterà l'ASVEL Lyon-Villeurbanne in un match che promette intensità e spettacolo. Domani alle 20:30, sarà la volta dell'EA7 Emporio Armani Milano, che incontrerà il Paris basketball in una sfida ad alta tensione. Digital-news.it - In attesa della Serie A in streaming su DAZN: basket, volley e molto altro Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Su, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questa stagione è ricca di appuntamenti imperdibili per i fan del, con tutta laA, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Euro2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.Questa settimana, l'attenzione si concentra sulle sfide di Eurolega, con due delle protagoniste delitaliano pronte a scendere in campo. Oggi alle 20:00, la Virtus Bologna affronterà l'ASVEL Lyon-Villeurbanne in un match che promette intensità e spettacolo. Domani alle 20:30, sarà la volta dell'EA7 Emporio Armani Milano, che incontrerà il Parisball in una sfida ad alta tensione.

