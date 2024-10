Han Kang: la scrittrice sudcoreana vince il premio Nobel per la letteratura (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle ore 13:00 del 10 Ottobre 2024 è stata finalmente rivelata la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2024. A portarsi a casa l’ambitissimo premio quest’anno è stata la scrittrice sudcoreana Han Kang, nota per il suo romanzo La Vegetariana. Dopo la vittoria di Annie Ernaux nel 2022 e di Jon Fosse l’anno scorso, l’Accademia Svedese che dal 1985 assegna i premi più prestigiosi e più mediatici del mondo, quest’anno ha deciso di consegnarlo ad Han Kang “per la sua prosa intensamente poetica che si confronta con traumi storici ed espone la fragilità della vita umana“. Indiscussa protagonista della letteratura contemporanea, la scrittrice deve molto del suo successo al romanzo La Vegetariana, con cui nel 2016 ha vinto l’International Booker Prize, il più importante premio letterario dedicato alla narrativa tradotta in inglese del Regno Unito. Screenworld.it - Han Kang: la scrittrice sudcoreana vince il premio Nobel per la letteratura Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle ore 13:00 del 10 Ottobre 2024 è stata finalmente rivelata la vincitrice delper la2024. A portarsi a casa l’ambitissimoquest’anno è stata laHan, nota per il suo romanzo La Vegetariana. Dopo la vittoria di Annie Ernaux nel 2022 e di Jon Fosse l’anno scorso, l’Accademia Svedese che dal 1985 assegna i premi più prestigiosi e più mediatici del mondo, quest’anno ha deciso di consegnarlo ad Han“per la sua prosa intensamente poetica che si confronta con traumi storici ed espone la fragilità della vita umana“. Indiscussa protagonista dellacontemporanea, ladeve molto del suo successo al romanzo La Vegetariana, con cui nel 2016 ha vinto l’International Booker Prize, il più importanteletterario dedicato alla narrativa tradotta in inglese del Regno Unito.

