Guerriglia urbana a Roma bottigliate ai bengalesi | il video choc | GUARDA

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lunghi minuti di violenza si sono verificati questa sera, 10 ottobre, in via Flavio Stilicone, dove è scoppiata unatra gruppi di sudamericani e residenti di originari del Bangladesh. Gli scontri sono culminati in un'aggressione a un negozio gestito da, dove il gruppo di assalitori hanno rovesciato una campana per la raccolta del vetro e usato le bottiglie per colpire le vittime. Le immagini di quanto accaduto stanno rapidamente circolando sui social media, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità. Secondo le prime informazioni, i violenti sarebbero occupanti di un palazzo situato in via Flavio Stilicone 9. Le forze dell'ordine sono intervenute per cercare di ripristinare l'ordine, ma la situazione resta tesa. Si attendono aggiornamenti sulla dinamica degli eventi e sulle eventuali conseguenze legali per i coinvolti.