Giornata salute mentale piazzale Michelangelo si colora di verde

Firenze, 10 ottobre 2024 – Firenze si colora di verde per sensibilizzare i cittadini sulla salute mentale. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale il Comune infatti aderisce alla proposta del 'Coordinamento toscano salute mentale" e dell'associazione Itaca illuminando le porte storiche e il David di piazzale Michelangelo. Istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale e riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità, la Giornata mondiale vuole accendere i riflettori su questa tematica e sull'impegno di coloro che operano in questo settore, sulle persone che soffrono di questi disturbi e sui loro familiari che devono poter accedere alle cure e ricevere sostegno e supporto appropriati. Le illuminazioni sono a cura di Firenze Smart.

