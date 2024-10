GF, Enzo Paolo Turchi in crisi con Carmen Russo? Le rivelazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi è un concorrente del Grande Fratello edizione 2024. Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con la moglie Carmen Russo. In una delle ultime puntate del Grande Fratello 2024, uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, Enzo Paolo Turchi, ha ricevuto la visita a sorpresa della moglie Carmen Russo. La sua reazione alla vista della nota ballerina, però, ha suscitato alcune perplessità tra il pubblico e il gieffino ha, pertanto, voluto spiegare il perché della sua freddezza iniziale. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo @Foto Crediti Ansa – VelvetGossipEnzo Paolo Turchi annuncia la crisi con la moglie Tra i concorrenti entrati all’interno della casa del Grande Fratello 2024 anche Enzo Paolo Turchi. Nella puntata del GF condotto da Alfonso Signorini e andata in onda lunedì 7 ottobre il ballerino è stato protagonista di un momento molto toccante. Velvetgossip.it - GF, Enzo Paolo Turchi in crisi con Carmen Russo? Le rivelazioni Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è un concorrente del Grande Fratello edizione 2024. Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con la moglie. In una delle ultime puntate del Grande Fratello 2024, uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia,, ha ricevuto la visita a sorpresa della moglie. La sua reazione alla vista della nota ballerina, però, ha suscitato alcune perplessità tra il pubblico e il gieffino ha, pertanto, voluto spiegare il perché della sua freddezza iniziale.@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipannuncia lacon la moglie Tra i concorrenti entrati all’interno della casa del Grande Fratello 2024 anche. Nella puntata del GF condotto da Alfonso Signorini e andata in onda lunedì 7 ottobre il ballerino è stato protagonista di un momento molto toccante.

