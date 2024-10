Sport.quotidiano.net - Frisbee Solmi e Forghieri, è un sogno azzurro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il lorovola veloce come i sogni che rincorrono. I due giovani carpigiani Francescoe Riccardoli hanno coronati vestendo la maglia della nazionale ai mondiali Senior che si sono svolti da fine agosto a metà settembre in Australia e in cui gli azzurri hanno chiuso con un soddisfacente 11° posto. Un’esperienza fantastica per i due portacolori dell’Ultimate Meta Carpi, la società che si allena nel campo dell’oratorio Eden, in pieno centro a Carpi, e che ha da poco cominciato la stagione agonistica con due formazioni nella categoria ’mixed’, i BetaCarpi nel campionato di Serie B e i MetaCarpi al debutto nella Serie A.