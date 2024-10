Formaggio Grana Padano ritirato per presenza di metalli. Il lotto interessato: “Non consumatelo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il richiamo riguarda un lotto di Formaggio grattugiato di marca Consilia. Il Ministero ne ha pubblicato anche un altro per il Montanaro del marchio Paninoland per "presenza di Listeria monocytogenes" Fanpage.it - Formaggio Grana Padano ritirato per presenza di metalli. Il lotto interessato: “Non consumatelo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il richiamo riguarda undigrattugiato di marca Consilia. Il Ministero ne ha pubblicato anche un altro per il Montanaro del marchio Paninoland per "di Listeria monocytogenes"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mix formaggio ritirato per rischio Listeria dai supermercati : il lotto sotto richiamo - Un lotto di mix di formaggio è sotto ritiro. La nota del ministero della Salute richiama dai supermercati di un prodotto Sapor di cascina. (Notizie.virgilio.it)

Famoso formaggio italiano richiamato dalle vendite : marca - lotto e motivo del ritiro - L’azienda non ha potuto ottenere ulteriori informazioni sui controlli effettuati né effettuare controanalisi in loco, per cui, a scopo precauzionale, ha deciso di ritirare l’intero lotto incriminato. La comunicazione è arrivata dal Ministero della Salute lo scorso 22 luglio, con due avvisi pubblicati su un apposito portale. (Caffeinamagazine.it)