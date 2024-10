Fontana di Trevi, il progetto della passerella fa infuriare gli utenti sui social (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi tempi Roma è diventata un cantiere: i lavori sono in corso in diverse zone della Capitale. A Fontana di Trevi è stata avviata la manutenzione straordinaria e pertanto sono state messe delle recinzioni trasparenti e una passerella. Tuttavia, tale notizia è diventata virale sui social e sono in tanti ad aver criticato le operazioni di cantierizzazione avviate lunedì scorso. passerella a Fontana di Trevi A Fontana di Trevi è stato avviato un ambizioso progetto di manutenzione e innovazione. Icona mondiale del barocco italiano, il monumento è uno dei più amati dai turisti e i romani che si perdono nella sua bellezza. Per mantenerla, dunque, sarà sottomessa ad un importante intervento di ristrutturazione. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi tempi Roma è diventata un cantiere: i lavori sono in corso in diverse zoneCapitale. Adiè stata avviata la manutenzione straordinaria e pertanto sono state messe delle recinzioni trasparenti e una. Tuttavia, tale notizia è diventata virale suie sono in tanti ad aver criticato le operazioni di cantierizzazione avviate lunedì scorso.didiè stato avviato un ambiziosodi manutenzione e innovazione. Icona mondiale del barocco italiano, il monumento è uno dei più amati dai turisti e i romani che si perdono nella sua bellezza. Per mantenerla, dunque, sarà sottomessa ad un importante intervento di ristrutturazione.

