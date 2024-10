Fiamme e fumo lungo il viale della Vittoria, interessata una palazzina. Sul posto pompieri e polizia (Di giovedì 10 ottobre 2024) JESI - Famme, odore di bruciato e fumo. Paura nel pomeriggio di oggi in una palazzina del viale della Vittoria, nei pressi della gelateria Ciro e Pio. Un principio di incendio si è propagato dal tetto dello stabile, per fortuna senza causare danni ingenti o persone intossicate. Sul posto sono Anconatoday.it - Fiamme e fumo lungo il viale della Vittoria, interessata una palazzina. Sul posto pompieri e polizia Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) JESI - Famme, odore di bruciato e. Paura nel pomeriggio di oggi in unadel, nei pressigelateria Ciro e Pio. Un principio di incendio si è propagato dal tetto dello stabile, per fortuna senza causare danni ingenti o persone intossicate. Sulsono

