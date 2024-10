Ilfattoquotidiano.it - Federmeccanica: “Con il nuovo contratto nessun aumento per i dipendenti” . I sindacati: “Inaccettabile”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)di stipendio per i lavoratori della meccanica. È così chesi presenta alla ripresa delle trattative con iper il rinnovo delcollettivo. Di fronte alla richiesta delle organizzazioni dei lavoratori di un incremento di 280 euro mensili lordi sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), le associazioni datoriali sottolineano che nel periodo 2021-2024 ci sono già stati adeguamenti ai minimi di garanzia misurati dall’indice dei prezzi al consumi. In sostanza un semplice adeguamento all’inflazione che, in concreto, significa che i salari restano uguali. Eppure, secondo gli imprenditori, questi adeguamenti “non hanno precedenti in tutta l’industria” (il che significherebbe che in passato gli stipendi sono costantemente scesi in valori reali, cosa che peraltrotrova riscontro in molte statistiche, ndr).