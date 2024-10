Secoloditalia.it - Fazzolari: “Se vincerà Trump non abbandonerà l’Ucraina. Del resto anche Biden poteva fare di più”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sesosterràin base alla sua maggioranza. Non credo che verrebbe mai meno il sostegno con una maggioranza repubblicana”. Così Giovanbattista, senatore di FdI e sottosegretario alla presidenza del Consiglio in un lungo colloquio con i giornalisti ripreso da molte testare (il Messaggero, Foglio). Schivo, poco incline a parlare (è vero non sono elastico, ammetti), si concede a una poggia di domande dei cronisti. Dalla politica estera ai dossieraggi fino allo stallo della Consulta.: sesosterrà sempreL’uomo ombra della premier (lui si schermisce, non è così) è convinto che chiunquele elezioni Usa il prossimo 5 novembre non farà mancare il suo sostegno a Kiev. Del– dice -neppure l’amministrazioneha fatto il massimo.