Fabriano adesso sorride A Jesi c’è tanta rabbia

(Di giovedì 10 ottobre 2024)finalmente primo sorriso,mastica ancora amaro. É una B Nazionale davvero avvincente fin dalle prime giornate quella che si sta osservando con match tirati praticamente in ogni campo di cui a farne le spese è stata ancora una volta la General Contractor, mentre la Ristopro dopo aver sfiorato il successo in precedenza finalmente ha potuto esultare per la prima volta. Una autentica impresa – quantomeno per le dimensioni del successo – quella del quintetto di coach Niccolai a Ruvo di Puglia dove la Ristopro ha colto il primo successo stagionale con un sorpredente +18 sui pugliesi (65-83) trascinata da un Pierotti Alles (foto) dominante: 26 punti e 10 assist per il play argentino classe 1998, che sta viaggiando con medie strepitose in questo inizio di stagione (22.7 punti, 10.3 assist, 3.7 rimbalzi).