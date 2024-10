Ex asilo ed ex scuole: "Ecco cosa ci vorremmo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ex asilo Ricasoli ed ex scuole elementari, i cittadini chiedono una rivalutazione alle due strutture di Porto Ercole. Se le ex scuole elementari – ovvero l’edificio giallo che si trova sul lungomare Andrea Doria – negli ultimi anni hanno comunque ospitato alcune associazioni, l’ex asilo, situato più in collina, è stato oggetto di lavori che poi, bruscamente, si erano interrotti. Il vicesindaco Michele Lubrano ha annunciato a La Nazione che, con il termine dei pareri sulla conformità paesaggistica, il progetto potrà andare a gara a oltre un anno dal nuovo insediamento della giunta guidata da Arturo Cerulli. Nel frattempo il sindaco ha chiesto sulla pagina facebook "Presidio Portoercolese" pareri ai cittadini sulle due strutture, con gli utenti che hanno lanciato alcune proposte. Sull’ex asilo Ricasoli rimane valida la proposta del museo, con varie sfaccettature. Lanazione.it - Ex asilo ed ex scuole: "Ecco cosa ci vorremmo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ExRicasoli ed exelementari, i cittadini chiedono una rivalutazione alle due strutture di Porto Ercole. Se le exelementari – ovvero l’edificio giallo che si trova sul lungomare Andrea Doria – negli ultimi anni hanno comunque ospitato alcune associazioni, l’ex, situato più in collina, è stato oggetto di lavori che poi, bruscamente, si erano interrotti. Il vicesindaco Michele Lubrano ha annunciato a La Nazione che, con il termine dei pareri sulla conformità paesaggistica, il progetto potrà andare a gara a oltre un anno dal nuovo insediamento della giunta guidata da Arturo Cerulli. Nel frattempo il sindaco ha chiesto sulla pagina facebook "Presidio Portoercolese" pareri ai cittadini sulle due strutture, con gli utenti che hanno lanciato alcune proposte. Sull’exRicasoli rimane valida la proposta del museo, con varie sfaccettature.

