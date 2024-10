Esordio a Napoli da neopromossa per la Rari Nantes Firenze di pallanuoto

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– Cresce l’attesa per il ritorno in vasca, in un campionato di serie A1, per la storicaFlorentia. La prima tappa sarà sabato 12 ottobre alle 18 al Centro Tecnico Federale Scandone, dove i biancorossi di Minetti affrontano il Posilliponel primo turno dell’edizione 106 del campionato che apre la strada ai mondiali di Singapore in programma dall’11 luglio al 3 agosto 2025. Un big match in odor di storia tra due club blasonati del panorama nazionale ed europeo che oltre a dividersi la storia portando in acqua ben venti scudetti complessivi (9 la Florentia e 11 il Posillipo) sulle sponde gigliate, rispolverano i ricordi dell’ultima finale scudetto 2001, persa in gara 5 proprio contro i partenopei e quelli meno felici dell’indomani del sequestro della sede storica della società Toscana del 2 gennaio 2013.