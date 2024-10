Era solo un sogno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutti i giornali sono a favore dei sionisti. La Stampa per esempio titolava l’altro giorno: “L’ira di Israele” come se gli israeliani fossero le vittime e non i carnefici: oltre agli omicidi mirati in vari Paesi del Medio Oriente, Israele ha ammazzato 3.000 libanesi e 41.000 palestinesi, di cui 18.000 bambini, molti giustiziati con una pallottola in testa come testimoniano 99 medici americani che hanno scritto una lettera aperta al presidente Biden. Eppure i giornali parteggiano per Israele. Incredibile.Lina Govonivia email Gentile lettrice, non deve preoccuparsi perché adesso la Nato ristabilirà la giustizia. I Paesi europei, e quindi anche noi – anche la Meloni che è donna, madre e cristiana – manderanno vagonate di armi e dollari ai palestinesi, ai libanesi e all’Iran, come fatto con l’Ucraina. Adotteranno la proposta del Prof. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutti i giornali sono a favore dei sionisti. La Stampa per esempio titolava l’altro giorno: “L’ira di Israele” come se gli israeliani fossero le vittime e non i carnefici: oltre agli omicidi mirati in vari Paesi del Medio Oriente, Israele ha ammazzato 3.000 libanesi e 41.000 palestinesi, di cui 18.000 bambini, molti giustiziati con una pallottola in testa come testimoniano 99 medici americani che hanno scritto una lettera aperta al presidente Biden. Eppure i giornali parteggiano per Israele. Incredibile.Lina Govonivia email Gentile lettrice, non deve preoccuparsi perché adesso la Nato ristabilirà la giustizia. I Paesi europei, e quindi anche noi – anche la Meloni che è donna, madre e cristiana – manderanno vagonate di armi e dollari ai palestinesi, ai libanesi e all’Iran, come fatto con l’Ucraina. Adotteranno la proposta del Prof.

