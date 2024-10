Endless Love, cambio programmazione Mediaset puntate serali: la soap turca “anticipa” al giovedì dal 10 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo cambio di programmazione Mediaset interesserà l’amata soap turca Endless Love (Kara Sevda). Le vicende della famiglia Soydere non andranno più in onda il venerdì sera, ma anticiperanno al giovedì. Ecco in dettaglio cosa cambierà da questa settimana. Endless Love non in onda venerdì 11 ottobre, perché? I tantissimi fans delle vicende di Kemal e Nihan non troveranno i loro beniamini ad attenderli nel consueto appuntamento serale del venerdì su Canale 5, perché? A partire da questa settimana lo slot orario solitamente occupato il venerdì sera dalla dizi turca sarà destinato a un’altra serie tv di successo: Storia di una famiglia per bene. La seconda stagione della fiction Mediaset con Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro andrà in onda a partire da venerdì 11 ottobre. Superguidatv.it - Endless Love, cambio programmazione Mediaset puntate serali: la soap turca “anticipa” al giovedì dal 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovodiinteresserà l’amata(Kara Sevda). Le vicende della famiglia Soydere non andranno più in onda il venerdì sera, ma anticiperanno al. Ecco in dettaglio cosa cambierà da questa settimana.non in onda venerdì 11, perché? I tantissimi fans delle vicende di Kemal e Nihan non troveranno i loro beniamini ad attenderli nel consueto appuntamento serale del venerdì su Canale 5, perché? A partire da questa settimana lo slot orario solitamente occupato il venerdì sera dalla dizisarà destinato a un’altra serie tv di successo: Storia di una famiglia per bene. La seconda stagione della fictioncon Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro andrà in onda a partire da venerdì 11

