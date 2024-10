Nerdpool.it - EIN PROSIT 2024 – Dal 16 al 20 ottobre a Udine e provincia la XXV edizione di Ein Prosit celebra le eccellenze culinarie

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ein, la prestigiosa manifestazione enogastronomica chelee vitivinicole del territorio friulano, compie 25 anni e propone una nuova riccadal 16 al 20. Nei migliori ristoranti di, chef di fama nazionale e internazionale si alterneranno ai fornelli, regalando agli ospiti serate irripetibili. Einè un evento unico per gli amanti della buona cucina: durante le cene, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere esperienze gastronomiche uniche, con menu esclusivi pensati appositamente per l’evento. Ogni serata sarà un viaggio tra sapori e tecniche d’alta cucina, dove la creatività degli chef si unirà alla qualità delle materie prime, per creare piatti in grado di sorprendere e affascinare anche i palati più esigenti.