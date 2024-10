Disagio mentale, oltre 50% giovani soffre di ansia o di tristezza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata mondiale della salute mentale: in Italia più della metà dei giovani è alle prese con stati di ansia o tristezza prolungata. Servizio di Barbara Masulli Disagio mentale, oltre 50% giovani soffre di ansia o di tristezza TG2000. Tv2000.it - Disagio mentale, oltre 50% giovani soffre di ansia o di tristezza Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata mondiale della salute: in Italia più della metà deiè alle prese con stati diprolungata. Servizio di Barbara Masulli50%dio diTG2000.

Salute mentale nei giovani : il 51 - 4% soffre in modo ricorrente di ansia o tristezza prolungata - Un ulteriore 29% segnala frequenti mal di testa e il 25,4% denuncia problemi legati al sonno. Secondo una consultazione pubblica condotta su circa 7. Il 49,8% lamenta un’eccessiva stanchezza, mentre il 46,5% dichiara di sperimentare spesso nervosismo. 500 studenti italiani della scuola secondaria, il 51,4% dei ragazzi riferisce di soffrire in modo ricorrente di ansia o tristezza prolungata. (Orizzontescuola.it)