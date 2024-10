Daniela Santanchè, perché la ministra rischia di essere travolta dal caso Visibilia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il processo a carico di Daniela Santanchè, noto come “caso Visibilia”, ha raggiunto una fase cruciale. La ministra del Turismo che potrebbe affrontare il giudizio per gravi accuse di truffa legate all’uso improprio dei fondi Covid e la gestione della sua società. L’udienza preliminare, svoltasi a Milano, ha riacceso il dibattito politico e mediatico. Anche perché Visibilia Editore chiede di patteggiare la pena. Preferendo, dunque, una sentenza di condanna alla difesa della propria onorabilità fino al termine del procedimento. Le accuse riguardano la truffa ai danni dell’INPS, collegata alla gestione della cassa integrazione durante la pandemia di Covid-19. Secondo i pm, l’azienda Visibilia, controllata dalla Santanchè fino a pochi anni fa, avrebbe indebitamente ottenuto fondi statali, destinati a supportare le imprese in difficoltà durante l’emergenza sanitaria. Velvetmag.it - Daniela Santanchè, perché la ministra rischia di essere travolta dal caso Visibilia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il processo a carico di, noto come “”, ha raggiunto una fase cruciale. Ladel Turismo che potrebbe affrontare il giudizio per gravi accuse di truffa legate all’uso improprio dei fondi Covid e la gestione della sua società. L’udienza preliminare, svoltasi a Milano, ha riacceso il dibattito politico e mediatico. AncheEditore chiede di patteggiare la pena. Preferendo, dunque, una sentenza di condanna alla difesa della propria onorabilità fino al termine del procedimento. Le accuse riguardano la truffa ai danni dell’INPS, collegata alla gestione della cassa integrazione durante la pandemia di Covid-19. Secondo i pm, l’azienda, controllata dallafino a pochi anni fa, avrebbe indebitamente ottenuto fondi statali, destinati a supportare le imprese in difficoltà durante l’emergenza sanitaria.

