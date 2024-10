Cinema: il Friuli Venezia Giulia sempre più protagonista in tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Definirlo semplicemente pluripremiato è un'espressione riduttiva, considerato il vasto numero di riconoscimenti che ha ottenuto sin dalla sua uscita. Stiamo parlando di "Piccolo Corpo", un film ambientato in Friuli Venezia Giulia, prodotto dalla Nefertiti Film e diretto dalla triestina Laura Triesteprima.it - Cinema: il Friuli Venezia Giulia sempre più protagonista in tv Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Definirlo semplicemente pluripremiato è un'espressione riduttiva, considerato il vasto numero di riconoscimenti che ha ottenuto sin dalla sua uscita. Stiamo parlando di "Piccolo Corpo", un film ambientato in, prodotto dalla Nefertiti Film e diretto dalla triestina Laura

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Friuli Venezia Giulia leader in Italia per l'educazione digitale dei bambini - A partire dal mese scorso, oltre 120 pediatri, di cui 60 dal Friuli Venezia Giulia, parteciperanno ad un corso di alta formazione intitolato "Pediatri Custodi Digitali". Questo corso, accreditato dalla Fondazione Burlo Garofolo, ha l'obiettivo di fornire ai pediatri le competenze necessarie per... (Triesteprima.it)

La salute mentale e la contenzione meccanica dei pazienti : Liguria la peggiore - Emilia Romagna esemplare - Friuli Venezia Giulia miraggio per tutte. Ma il governo rinvia i progetti per rafforzare i dipartimenti - La Regione in cui “si lega” per un tempo minore è l’Abruzzo, con 9,6 ore in media, ma guardando nel dettaglio anche qui vi sono persone immobilizzate al letto fino a 5 giorni di seguito. Dunque “si ricorre a strumenti di contenzione e a utilizzo di psicofarmaci – anche quando non sono necessari – perché così risparmio sul fatto che il paziente debba essere vegliato per ore”. (Ilfattoquotidiano.it)

Mobilità in Friuli Venezia Giulia - ParkingMyCar sbarca a Monfalcone - ParkingMyCar approda ora anche a Monfalcone, portando la comodità e l'innovazione del pagamento dei parcheggi striscia blu tramite la sua app. La startup umbra, leader nel settore della mobilità ‘smart’, continua così la sua espansione in Italia, offrendo un servizio digitale utile sia per i... (Triesteprima.it)