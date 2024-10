Cantieri sui ponti, altri ostacoli. I danni del maltempo e l’inverno: “Al lavoro per stare nei tempi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Montagna (Pistoia), 10 ottobre 2024 – Sempre più serio il problema dei ponti di Pracchia; dopo che l’ondata di piena dei giorni scorsi, aveva danneggiato irrimediabilmente i ponteggi posizionati, per poter dare corso ai lavori del sottoponte davanti alla stazione ferroviaria, nella mattina di ieri le maestranze, chiamate a smantellare il cantiere hanno operato fino alla totale rimozione dei ponteggi lesionati. Le operazioni, effettuate con il supporto di un camion gru di grandi dimensioni, hanno richiesto la chiusura al traffico per circa un’ora, limitando così i disagi al massimo possibile. Nella serata di martedì i tecnici e gli operai avevano lavorato fino a notte per mettere l’ambiente in sicurezza. Lanazione.it - Cantieri sui ponti, altri ostacoli. I danni del maltempo e l’inverno: “Al lavoro per stare nei tempi” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Montagna (Pistoia), 10 ottobre 2024 – Sempre più serio il problema deidi Pracchia; dopo che l’ondata di piena dei giorni scorsi, aveva danneggiato irrimediabilmente i ponteggi posizionati, per poter dare corso ai lavori del sottoponte davanti alla stazione ferroviaria, nella mattina di ieri le maestranze, chiamate a smantellare il cantiere hanno operato fino alla totale rimozione dei ponteggi lesionati. Le operazioni, effettuate con il supporto di un camion gru di grandi dimensioni, hanno richiesto la chiusura al traffico per circa un’ora, limitando così i disagi al massimo possibile. Nella serata di martedì i tecnici e gli operai avevano lavorato fino a notte per mettere l’ambiente in sicurezza.

