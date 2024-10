Campo largo, Fratoianni: “Voto di Renzi con la destra? Bisognerebbe finirla qui, basterebbe questo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Nuovo Voto di Renzi con la maggioranza su intercettazioni? Ha usato una parola indicativa, quel nuovamente. Ecco, nuovamente. Bisognerebbe finirla qui, basterebbe questo. Mi pare che gli elettori ed elettrici lo abbiano detto chiaro cosa intendono per alternativa alla destra. Per essere alternativi alla destra, in modo credibile, bisogna essere alternativi alla destra. Se si vota con la destra, o si governa talvolta con la destra, è difficile essere alternativi”. Così il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlando del futuro del cosiddetto Campo largo e del Voto di Italia Viva che ieri si è schierata con il centrodestra, approvando la nuova stretta alle intercettazioni telefoniche. L'articolo Campo largo, Fratoianni: “Voto di Renzi con la destra? Bisognerebbe finirla qui, basterebbe questo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Campo largo, Fratoianni: “Voto di Renzi con la destra? Bisognerebbe finirla qui, basterebbe questo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Nuovodicon la maggioranza su intercettazioni? Ha usato una parola indicativa, quel nuovamente. Ecco, nuovamente.qui,. Mi pare che gli elettori ed elettrici lo abbiano detto chiaro cosa intendono per alternativa alla. Per essere alternativi alla, in modo credibile, bisogna essere alternativi alla. Se si vota con la, o si governa talvolta con la, è difficile essere alternativi”. Così il leader di Sinistra italiana, Nicola, parlando del futuro del cosiddettoe deldi Italia Viva che ieri si è schierata con il centro, approvando la nuova stretta alle intercettazioni telefoniche. L'articolo: “dicon laqui,” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso il voto - Scontro Conte-Renzi segna la fine del "campo largo" : Marchetti esulta - De Luca fa il "pompiere" - In Umbria a partire all’attacco è stata subito la Lega con Marchetti. . . . Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 stelle, ha sentenziato la fine del “campo largo”: “Non metto il simbolo del Movimento accanto a Renzi”. “Conte ha. Questo il succo del discorso di Conte nella trasmissione di Bruno Vespa. (Perugiatoday.it)

Renzi frega Orlando : “Libertà di voto in Liguria”. La reazione ai diktat continui - E questo deve essere chiaro per l'oggi e per il domani. Noi siamo favorevoli a una coalizione di centrosinistra, anche facendo un generoso sforzo di mediazione, ma per noi prima delle poltrone viene la dignità». Il campo largo è solo una cotta estiva. Se il centrodestra non si è diviso neanche in seguito alle dimissioni di Toti, i centristi di sinistra risultano più spaccati che mai. (Iltempo.it)

A Tajani il voto più alto : 8. Bocciati Renzi e Calenda Le pagelle dei politici dopo due anni dalle elezioni - Segui su affaritaliani. Se dovessimo dare una metaforica pagella ai principali leader politici italiani, che voti ne risulterebbero? Innanzitutto, va specificato il criterio: in base a che cosa dare un voto più o meno elevato? Poiché. . it . Un altro anno di vita politica si sta avviando a conclusione, ed è tempo di bilanci. (Affaritaliani.it)